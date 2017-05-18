بالفيديو- مدونة جمال تكشف طريقة غريبة للتخلص من الرؤوس السوداء!

حل سهل وغير مكلف للتخلص من الرؤوس السوداء بشكل نهائي

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LBCI News Lebanon

تُعاني الكثير من الشابات من مشكلة ظهور الرؤوس السوداء في الوجه ويلجأن إلى شتى الطرق لإزالتها.



إلا أن مدونة الجمال "سوخي مان" قد وجدت حلا سهلاً وغير مكلف للتخلص من الرؤوس السوداء بشكل نهائي، كما قامت بنشر مقطع الفيديو حول هذه الطريقة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

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كل ما تحتاجين إليه هو خيط تنظيف الأسنان وغسول الفم.



- بللي منشفة بماءٍ ساخن ثم ضعي المنشفة على منطقة الأنف لمدة 5 دقائق تقريبًا وذلك لفتح مسام البشرة.



- مرّري خيط تنظيف الأسنان على المنطقة التي ترغبين بتنظيفها من الرؤوس السوداء.



- عند الإنتهاء، نظفي الأنف باستخدام غسول الفم أو "التونر" ثم ضعي الكريم المرطب على وجهك.



وذكرت سوخي أن هذه الطريقة تساعد على إزالة الرؤوس البيضاء أيضًا.