موضة وجمال
18 أيار 2017
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بالفيديو- مدونة جمال تكشف طريقة غريبة للتخلص من الرؤوس السوداء!

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بالفيديو- مدونة جمال تكشف طريقة غريبة للتخلص من الرؤوس السوداء!
تُعاني الكثير من الشابات من مشكلة ظهور الرؤوس السوداء في الوجه ويلجأن إلى شتى الطرق لإزالتها.

إلا أن مدونة الجمال "سوخي مان" قد وجدت حلا سهلاً وغير مكلف للتخلص من الرؤوس السوداء بشكل نهائي، كما قامت بنشر مقطع الفيديو حول هذه الطريقة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.
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كل ما تحتاجين إليه هو خيط تنظيف الأسنان وغسول الفم.

- بللي منشفة بماءٍ ساخن ثم ضعي المنشفة على منطقة الأنف لمدة 5 دقائق تقريبًا وذلك لفتح مسام البشرة.

- مرّري خيط تنظيف الأسنان على المنطقة التي ترغبين بتنظيفها من الرؤوس السوداء.

- عند الإنتهاء، نظفي الأنف باستخدام غسول الفم أو "التونر" ثم ضعي الكريم المرطب على وجهك.

وذكرت سوخي أن هذه الطريقة تساعد على إزالة الرؤوس البيضاء أيضًا.

شاهدي كيف تتخلصين من الرؤوس السوداء في مقطع الفيديو أدناه:
 
 
 

🔪DIY trick using disposable floss picks and mouthwash. This trick helps to extract whiteheads and blackheads. This hack definitely works❗️If you try it, tag me 🤗 ♥️ ___________ ◾️All you need is a hot towel, floss pick, and toner. ___________ 1️⃣Take a towel and place it in hot water. Take the towel out and make sure it isn’t too hot. Also, make sure that the area is clean and place the towel on the problem area so that the heat will open up the pores. Do this for about 5 mins or so. 2️⃣Take the disposable floss pick and drag it in a scraping motion. This option is cheaper and less likely to scar you than using a metal extractor. Be sure to not over do it. 3️⃣When finished, rinse the area with a mild cleanser. 4️⃣Follow up with a toner (you can use rose water, mouthwash, or your regular toner.) ❗️If you have really sensitive skin don't use mouthwash or do a patch test first. 5️⃣Be sure to moisturize your nose after applying the toner. ----------- Tag your bestie ♥️ _____________ #hairmakeupdiary #facemask #skincare #makeuptutorial #fashionarttut #laurag_143 #sukhimann_ #instadaily #instalike #instamood #instafashion #chico #fashion #instamakeup #indianvlogger #indianblogger #desibeautyblog #nyxcosmetics #colorcorrection @glitterglamhouse @makyaj.bakim.onerileri @uae_trendmood @loola.blog #hudabeauty #allmordernmakeup #melformakeup #hypnaughtymakeup #inssta_makeup #makeupfanatic1 #brian_champagne #makeuptutorial #shimycatsmua #fakeupfix #associationofbeauty #hairmakeupdiary @liveglam.co @laurag_143 #hudabeauty #liveglam #laurag_143 @bretmansvanity @brian_champagne #brian_champagne @farsalicare @hudabeauty

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