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18 أيار 2017
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ترامب يعتبر التحقيق في التدخل الروسي بأنه "أكبر حملة اضطهاد" في تاريخ الولايات المتحدة

ترامب يعتبر التحقيق في التدخل الروسي بأنه "أكبر حملة اضطهاد" في تاريخ الولايات المتحدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار التدخل,التحقيق,يعتبر,ترامب,
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ترامب يعتبر التحقيق في التدخل الروسي بأنه &quot;أكبر حملة اضطهاد&quot; في تاريخ الولايات المتحدة
 
 
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