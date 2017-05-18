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18 أيار 2017
18/05/2017 08:02:12
ترامب يعتبر التحقيق في التدخل الروسي بأنه "أكبر حملة اضطهاد" في تاريخ الولايات المتحدة
ترامب يعتبر التحقيق في التدخل الروسي بأنه "أكبر حملة اضطهاد" في تاريخ الولايات المتحدة
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LBCI News Lebanon
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