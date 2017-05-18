بالصور- عائلة هندية جميع أفرادها ولدوا بأصابع ملتصقة

يُعاني جميع أفراد عائلة هندية من حالة تُعرف بالتصاق الأصابع، إلا أنهم يرفضون الخضوع لعمليات جراحية ظنًا منهم أنّ حالتهم لعنة نتيجة غضب الآلهة عليهم.



وتتألف عائلة كاناثو من 140 فرداً ولدوا جميعًا بأصابع ملتصقة، بعضهم مع إصبعين ملتصقين فقط وبعضهم الآخر مع 3 أصابع ملتصقة ويزعمون أن أصابعهم الملتصقة تشبه رأس الأفعى، أي أن حالتهم لعنة رماها عليهم الإله الأفعى.

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وتعيش عائلة كاناثو في قرية صغيرة جنوب الهند وقد توارثوا جميعًا الأصابع الملتصقة منذ سنوات طويلة، من الأكبر سنًا الذي يبلغ من العمر 85 عامًا حتى المولود حديثًا.



وقال أفراد العائلة في مقابلة لهم إنهم يستطيعون إنجاز المهام اليومية والعمل بشكلٍ طبيعي بالرغم من حالتهم، وأضافوا أنهم لن يخضعوا لعمليات جراحية خوفًا من وقوع حوادث سلبية.

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