فيديو صادم: أطفال يلهون بالسلاح... وفيسبوك يُوثّق الفاجعة!

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أطلق صبي يبلغ من العمر 13 عاماً النار على فتاة عمرها 12 عاماً عن طريق الخطأ خلال اللهو ببندقية وذلك أثناء بث مباشر على فيسبوك.وفي تفاصيل الحادثة، فقد كانت مجموعة من الأطفال يلعبون مع أصدقائهم في منزل في سانتا روزا دي كالشينس في مقاطعة سانتا- الأرجنتين عندما وقعت المأساة.وبحسب الفيديو الصادم الذي التقطه أحد الأطفال داخل الغرفة، فقد ظهر الصبي وهو يوجّه بندقية والده نحو الفتاة التي تدعى جورجينا ماجالي فيغا، معتقداً أنها فارغة، وسحب الزناد مرات عدة.ولكن بعد ثوانٍ، وعندما كانت الكاميرا موجّهة الى مكان آخر، يمكن من خلال الشريط سماع صوت إطلاق نار، وقد تبيّن بعدها أن الفتاة جورجينا قتلت على الفور.ووفقاً للتقارير المحلية، فقد وثّقت هذه الفاجعة من خلال البث المباشر على فيسبوك خلال فترة ما بعد الظهر.وقد فتحت الشرطة تحقيقاً بهذه الحادثة.