أصغر طفل في العالم ينجو من عملية القلب!

نجح أطباء في إجراء عملية جراحية خطيرة لطفل حديث الولادة

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LBCI News Lebanon

نجح أطباء في إجراء عملية جراحية خطيرة لطفل حديث الولادة غير مكتمل النمو في ولاية راجاستان في الهند.

وولد الطفل في الأسبوع الـ 28 من الحمل و كان يزن أقل من 500 كلغ كما كان بحجم كف اليد.

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وكان الطفل يعاني من قناةٍ شريانية مفتوحة في القلب (Patent Ductus Arteriosus) الذي تسبب له مشاكل تنفسية خطيرة، مما اضطر الأطباء إلى إخضاعه إلى عملية جراحية داخل غرفة العناية حين لم تتحسن حالته بالأدوية.

وقال الطبيب المعالج إنّ الأوعية تكون مترابطة داخل رحم الأم لكنها تنقطع بعد ولادة الطفل بشكل تلقائي.

وكانت العملية الجراحية بغاية الصعوبة بسبب جسم الطفل الضعيف للغاية كما أن الأعضاء لم تكتمل بشكل تام، الأمر الذي جعل لمسه دقيقًا للغاية.

وقال والد الطفل إن بقاء ابنه على قيد الحياة بالرغم من حالته الصعبة معجزة.

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