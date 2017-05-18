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18 أيار 2017
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كتلة الوفاء للمقاومة: نعتبر القبول بصيغة النسبية الكاملة من قبل الجميع مؤشراً إيجابياً يحتاج الى استكمال النقاش وندعو الى مواصلة النقاش للتوافق على القانون الجديد خلال المهلة المتبقية

كتلة الوفاء للمقاومة: نعتبر القبول بصيغة النسبية الكاملة من قبل الجميع مؤشراً إيجابياً يحتاج الى استكمال النقاش وندعو الى مواصلة النقاش للتوافق على القانون الجديد خلال المهلة المتبقية Lebanon, news ,lbci ,أخبار القبول,نعتبر,للمقاومة,الوفاء,كتلة,
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كتلة الوفاء للمقاومة: نعتبر القبول بصيغة النسبية الكاملة من قبل الجميع مؤشراً إيجابياً يحتاج الى استكمال النقاش وندعو الى مواصلة النقاش للتوافق على القانون الجديد خلال المهلة المتبقية
 
 
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