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18 أيار 2017
18/05/2017 08:58:40
كتلة الوفاء للمقاومة: نعتبر القبول بصيغة النسبية الكاملة من قبل الجميع مؤشراً إيجابياً يحتاج الى استكمال النقاش وندعو الى مواصلة النقاش للتوافق على القانون الجديد خلال المهلة المتبقية
كتلة الوفاء للمقاومة: نعتبر القبول بصيغة النسبية الكاملة من قبل الجميع مؤشراً إيجابياً يحتاج الى استكمال النقاش وندعو الى مواصلة النقاش للتوافق على القانون الجديد خلال المهلة المتبقية
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LBCI News Lebanon
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