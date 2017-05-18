بالصور: انتبهوا من "السبينر"... طفلة كادت تموت بسببها!

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انتشرت في الآونة الأخيرة لعبة الـ Fidget spinner خصوصاً بين طلاب المدارس، إذ إن الأباء يأملون أنها قد تساعد أولادهم على التركيز.إلا أن والدة من ولاية تكساس الأميركية حذّرت من المخاطر التي تحملها هذه اللعبة، وذلك بعدما كادت ابنتها تموت اختناقاً عندما كانت تلعب بها.وفي تعليق على فيسبوك في 15 أيار الجاري، كتبت السيدة كيلي روز جونيتش، والدة الطفلة بريتون: "في طريق العودة الى المنزل بعد إمضاء وقت ممتع مع ابنتي في السباحة، سمعت بريتون تُصدر صوتاً غريباً في المقعد الخلفي أثناء قيادتي السيارة"، وتابعت:" عندما نظرت إلى الوراء من خلال المرآة رأيت وجهها يتحول إلى اللون الأحمر وبدأ اللعاب يسيل من فمها، عندها توقفت بجانب الطريق على الفور".ولفتت السيدة كيلي الى الطفلة أشارت الى حلقها وقالت لها إنها ابتلعت شيئاً، وأوضحت الوالدة أن ابنتها قالت لها إنها وضعت جزءاً من الـ Fidget spinner في فمها لتنظيفه إلا أنها ابتلعته.وكشفت السيدة أيضاً في هذا التعليق عن أنه تمّ نقل ابنتها بريتون، التي لم يتم الكشف عن عمرها، بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى تكساس للأطفال حيث أظهرت الأشعة السينية وجود جزء من هذه اللعبة في المريء، موضحة أن الجراحون استطاعوا استخراجه بواسطة المنظار، ومشددة على أنها أرادت من خلال هذا التعليق أن تحذّر الأهل من مخاطر هذه اللعبة.ويجب التنويه في هذا السياق، إلى أن قسماً من الأساتذة قد حظروا استخدام هذه اللعبة، المصنوعة من البلاستيك والمعادن، في الصف لأنها تقوم بإلهاء التلاميذ بدلاً من مساعدتهم على التركيز والدراسة.