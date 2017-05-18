صور تعبيرية خاصة بأصحاب الشعر الأحمر... قريبًا!

من المحتمل أن يتم إضافة رموز تعبيرية خاصة بأصحاب الشعر الأحمر

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LBCI News Lebanon

علن موقع " Emojipedia" أنه من المحتمل أن يتم إضافة الرموز التعبيرية الخاصة بأصحاب الشعر الأحمر وبالأشخاص الصلع.



وكان أصحاب الشعر الأحمر يرسلون دائماً شكاوى معتبرين أنه يتم تجاهلهم معبرين عن رغبتهم بالحصول على رموز تعبيرية تمثّلهم في الإصدارات الجديدة للإيموجيز.

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وذكر الموقع أنه تمّت الموافقة على هذه المطالب لذا ستتم إضافة الرموز التعبيرية مع الشعر الأحمر بالإضافة إلى رموز مع الشعر الأبيض والشعر المجعّد والتسريحة الإفريقيّة.



ومن الممكن أن تضاف هذه الرموز الجديدة في العالم المقبل 2018 بعدما تمت مناقشة اعتراضات المستخدمين خلال اجتماع شركة يونيكود وشركة آبل في شهر كانون الثاني/يناير.

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