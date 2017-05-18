علوم وتكنولوجيا
18 أيار 2017
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صور تعبيرية خاصة بأصحاب الشعر الأحمر... قريبًا!

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صور تعبيرية خاصة بأصحاب الشعر الأحمر... قريبًا!
علن موقع " Emojipedia" أنه من المحتمل أن يتم إضافة الرموز التعبيرية الخاصة بأصحاب الشعر الأحمر وبالأشخاص الصلع.

وكان أصحاب الشعر الأحمر يرسلون دائماً شكاوى معتبرين أنه يتم تجاهلهم معبرين عن رغبتهم بالحصول على رموز تعبيرية تمثّلهم في الإصدارات الجديدة للإيموجيز.
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وذكر الموقع أنه تمّت الموافقة على هذه المطالب لذا ستتم إضافة الرموز التعبيرية مع الشعر الأحمر بالإضافة إلى رموز مع الشعر الأبيض والشعر المجعّد والتسريحة الإفريقيّة.

ومن الممكن أن تضاف هذه الرموز الجديدة في العالم المقبل  2018 بعدما تمت مناقشة اعتراضات المستخدمين خلال اجتماع شركة يونيكود وشركة آبل في شهر كانون الثاني/يناير.
 
Other designs  such as bald, grey and Afro hair are also being brought in. Sinead O'Connor and Samuel L Jackson were given as examples of people with no hair or a shaven head
 
 New styles, such as people with grey hair, 'focus on appearances that aren’t currently supported in the informal skin tone/hair color pairings used by many vendors', the Emojipedia's submission page said. Examples of people with white hair were That Poppy and Anderson Cooper
 
 Ciara Anderson and Kit Harington were given as examples of people with Afro or curly hair - another emoji that might be introduced in 2018
 
Redheads were notably absent prompting a global outcry. Pictured are what the emojis released in January looked like
 
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