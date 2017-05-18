بالفيديو: مذيعة لبنانية تعرض الزواج على فنان عربي مباشرة على الهواء... ردة فعله مفاجئة!

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أثارت المذيعة اللبنانية سازديل ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تحدّثت مع الفنان الكويتي خالد أمين عن "سرّ عزوف بعض الرجال عن الزواج".وفي التفاصيل، استضافت سازديل أمين في برنامجها "عالسيف" على قناة العدالة الكويتيّة، وقالت إنها تريد أن تفعل مثل ما فعلت تماماً الإعلامية وفاء الكيلاني عندما طلبت يدّ الممثل السوري تيم حسن للزواج فتزوجها بعد 3 سنوات، عندها علّق أمين قائلاً:"لا تقولي بدك تزوجيني كمان، شنو صاير بالمذيعات هاليومين.. كل واحدة بتزوجني؟".عندها ردّت سازديل قائلة:"لا ما بزوجك.. ولكن هل تقبل الزواج مني؟"، فأجابها أمين ضاحكاً:" لا والله أنا ما أتزوج، مش عيب فيك، بس أنا ملف الزواج عندي مؤجل".