مشهد غريب من داخل غرفة العمليات... ماذا فعل طبيب بحبيبته الممرّضة؟

عراك بين طبيب وممرضة في مستشفى

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LBCI News Lebanon

انتشر فيديو بشكل كثيف على مواقع التواصل الإجتماعي لعراكٍ حصل بين طبيب وممرضة في مستشفى في الصين.



وبدأت المشاجرة بين الطرفين فور خروج المريض من غرفة العمليات بحيث ظهر الطبيب وحبيبته الممرضة وهما يتجادلان.

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ورمى الطبيب قفّازيه بوجه الممرضة التي وجّهت له بدورها صفعة، الأمر الذي دفعه إلى توجيه لكمات متتالية أطاحت بها أرضًا.



ويظهر أفراد الطاقم الطبي الآخرون وهم يحاولون وضع حدّ للشجار الذي دار أمامهم.



وأفاد البعض أن الطبيب غضب لأن الممرضة خرقت الأوصول (البروتوكول) خلال سير العملية الجراحية. ولم يتعرّض أحد الطرفين لإصابات وصرّحت إدارة المستشفى على أنه خلاف شخصي دار بين الثنائي.



ونال مقطع الفيديو أدناه أكثر من 4 ملايين مشاهدة خلال وقت قصير جدًا بعد انتشاره.