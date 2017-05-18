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18 أيار 2017
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سكاي نيوز: مصادر رسمية أردنية ترجح أن بلاغا كاذبا وراء الهبوط الاضطراري لطائرة الملكية الأردنية في الدوحة

سكاي نيوز: مصادر رسمية أردنية ترجح أن بلاغا كاذبا وراء الهبوط الاضطراري لطائرة الملكية الأردنية في الدوحة Lebanon, news ,lbci ,أخبار أردنية,رسمية,مصادر,نيوز,سكاي,
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سكاي نيوز: مصادر رسمية أردنية ترجح أن بلاغا كاذبا وراء الهبوط الاضطراري لطائرة الملكية الأردنية في الدوحة
 
 
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