هذا الفيديو أدّى إلى إقالة مدير المطار من منصبه... والراقصة هي السبب!

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تسبّب فيديو لمدير مطار شرم الشيخ اللواء الطيار عماد البلاسي بإقالته من منصبه.وقد صوّر الفيديو خلال حفل نظمه العاملون بالمطار، إذ ظهر فيه البلاسي وهو يضع "النقطة" أو النقود في صدر الراقصة الموجودة في الحفل، بطريقة أشعلت الجدل في مصر.توازياً، فقد كشفت مصادر الشركة أن ظهور البلاسي بهذه الصورة كان سبباً في إقالته من منصبه، إذ أصدر رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس محمد سعيد محروس قراراً بتعيين الطيار حسام طمبور مديراً لمطار شرم الشيخ الجوي خلفاً للبلاسي.ويذكر أن اللواء البلاسي برّر الحادث، لافتاً الى أن ما حصل كان "لحظة ارتباك"، ومشيراً الى أن هدفه من ذلك كان إسعاد العاملين بالافتتاح والاحتفال بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.