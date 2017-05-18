آخر الأخبار
18 أيار 2017
Back

فضائح ملف الاتصالات عم تتوالى، والسجال احتدم كتير على خلفية هالموضوع بين الوزير جمال الجراح ووئام وهاب ووصل للحديث عن لحمة وعضمة، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ الإنترنت_مليارات_مش_عضمة

فضائح ملف الاتصالات عم تتوالى، والسجال احتدم كتير على خلفية هالموضوع بين الوزير جمال الجراح ووئام وهاب ووصل للحديث عن لحمة وعضمة، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ الإنترنت_مليارات_مش_عضمة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تتوالى،,الاتصالات,فضائح,
episodes
فضائح ملف الاتصالات عم تتوالى، والسجال احتدم كتير على خلفية هالموضوع بين الوزير جمال الجراح ووئام وهاب ووصل للحديث عن لحمة وعضمة، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ الإنترنت_مليارات_مش_عضمة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً