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18 أيار 2017
18/05/2017 10:06:26
فضائح ملف الاتصالات عم تتوالى، والسجال احتدم كتير على خلفية هالموضوع بين الوزير جمال الجراح ووئام وهاب ووصل للحديث عن لحمة وعضمة، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ الإنترنت_مليارات_مش_عضمة
فضائح ملف الاتصالات عم تتوالى، والسجال احتدم كتير على خلفية هالموضوع بين الوزير جمال الجراح ووئام وهاب ووصل للحديث عن لحمة وعضمة، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ الإنترنت_مليارات_مش_عضمة
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LBCI News Lebanon
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