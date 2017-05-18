فضائح ملف الاتصالات عم تتوالى، والسجال احتدم كتير على خلفية هالموضوع بين الوزير جمال الجراح ووئام وهاب ووصل للحديث عن لحمة وعضمة، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ الإنترنت_مليارات_مش_عضمة