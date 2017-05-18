بالصور: القطّ الأطول في العالم... 120 سم ووزنه 14 كلغ

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نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صوراً لقط ضخم حجمه 3 مرّات أكبر من القط العادي.وفي التفاصيل، يعيش الهرّ "عمر" وهو من نوع ماين كون في منزل عائلة أسترالية وهو يزن 14 كيلوغراماً.وقد بات هذا الهرّ الضخم صاحب شعبية واسعة بسبب صفحته على فيسبوك تحت اسم " Omar the Maine Coon" حيث لديه آلاف المتابعين.يُشار إلى أنّ الهر عمر يعيش مع الكلبين بيني ورافي.واللافت أنّه بعد انتشار صورة للهر كانت قد نشرتها صاحبته ستيفي هيرست من ميلبورن، تلّقت الأخيرة اتصالاً من مسؤولين في موسوعة غينيس العالمية وقالوا لها إنّ "عمر" قد يكون الأطول في العالم.وعلى ما يبدو فقد يكون "عمر" القط الأطول في العالم إذ طوله وصل إلى 120 سنتيمتراً وبذلك يكون قد كسر رقماً قياسياً سابقاً لأطول هرّ من نوع ماين كون الذي بلغ 118.33 سنتيمتراً.الجدير ذكره، أنّ النظام الغذائي الذي يتبعه عمر هو تناول وجبات القطط في الصباح وفي المساء لحم الكنغر النيء.إليكم صوره: