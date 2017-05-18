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18 أيار 2017
18/05/2017 10:06:42
بالصور: ماذا تفعل عائلة كريستيانو رونالدو في مصر؟
عائلة كريستيانو رونالدو في مصر
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LBCI News Lebanon
تزور عائلة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مصر حالياً للمشاركة بافتتاح أحد المنتجعات السياحية الكبيرة، أكبر "أكوا بارك" بالشرق الأوسط، في شرم الشيخ.
ويذكر أن والدة رونالدو وشقيقتيه وزوج والدته وصديقة والدته ومدير أعمال شقيقته المطربة كاتيا، التي تُعدّ من أشهر مطربات البرتغال، قد وصلوا الى القاهرة، فيما لم يحضر نجم ريال مدريد بسبب مشاركته في مباراة مع ناديه الملكي ضدّ فريق سيلتا فيغو.
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ولفت رجل الأعمال المصري وصاحب دعوة الأسرة كامل أبو علي الى أن والدة رونالدو وشقيقتيه رحبن بالحضور، وشاركن في الافتتاح وذلك لرغبتهن الشديدة في زيارة مصر، ومشيراً الى أنه تمّ إعداد برنامج سياحي للعائلة.
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