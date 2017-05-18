بالصور: السجن الأكثر رفاهية على الإطلاق... غرفة خاصة للزوجات!

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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور عدّة لسجن فاخر، يتمتّع السجناء فيه بزنزانات تحتوي على مكيفات الهواء، أجهزة تلفزيون بشاشاتٍ مسطّحة، أجهزة ألعاب وحتى "غرفة كاماسوترا" أو للممارسة الجنس.ويذكر أنه تمّ نقل أعضاء عصابات الجريمة المنظمة من سجن مكتظ إلى سجن شديد الحراسة، إلا أن صور السجن الذي قضوا فيه فترة كبيرة من محكوميتهم قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعية.والملفت هو أن هذه الزنزانات كانت أشبه بالشقق الفاخرة التي تحتوي على حمامات داخلية، أثاث ملّون، إضاءة LED، خلاطات الطعام، آلات القهوة والثلاجات.وقد تضمنت هذه الصور أيضاً، صوراً لغرفٍ تحتوي على مكيفات هوائية ومزينة بشكل جيد مع تلفزيونات بشاشات مسطحة بقياس 52 إنشاً، وأجهزة كمبيوتر وألعاب.والملفت هو أن بعض السجناء كانوا يتمكنون من الذهاب الى غرفة راحة يطلق عليها اسم كاماسوترا، تحتوي على المرايا والإضاءة، مخصصة لزيارات الزوجات والحبيبات.ويجب التنويه الى أنه تمّ نقل حوالي 773 من أعضاء العصابة من سجن ماركو اوريليو سوتو في تمارا بالقرب من عاصمة الهندوراس تيجوسيجالبا الى سجن البوزو 2 الجديد في لا توفا في مقاطعة بارايسو في الهندوراس الغربية.اليكم الصور: