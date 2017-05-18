وزيرة الثقافة الاسرائيلية تثير الجدل في "كان" بسبب فستانها

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معلومة مش مهمة

هاي وزيرة الثقافة والرياضة لدولة الاحتلال" ميرى ريجف" اليوم في افتتاح #مهرجان_كان السينمائى



و عادي كملوا يومكم pic.twitter.com/xFn80YDIdw — Tariq Asedih (@TariqAsedih) May 18, 2017

لو أن هناك دولة مسلمة حقيقة ! لقامت الحرب بلا إذن !

ميري ريغيف وزيرة الثقافة الصهيونية المتطرفة بثوب يحمل صورة المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/1bD2Q6Lf1s — MUSTAFA AYYASH (@mostafaayyach) May 17, 2017

فستان وزيرة الثقافة الإسرائيلية كانت من الفساتين المثيرة للجدل بصورة القدس أسفل الفستان

( عندما يتباهى السارق بما سرق ) pic.twitter.com/XfWcl80Vtu — Fashion Police (@WejdanFashion) May 17, 2017

ميري ريجيڤ وزيرة ثقافة إسرائيل تحتفل على طريقتها ب50 عام على احتلال القدس بارتدائها هذا الثوب في مهرجان كان!!

و بيننا من يسب صلاح الدين!!! pic.twitter.com/whakUpMqtH — د.داليا سعودي (@DaliaTSeoudy) May 17, 2017

أثارت إطلالة وزيرة الثقافة الاسرائيلية ميري ريغيف في مهرجان كان السينمائي جدلاً كبيراً في العالم العربي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب أنها اعتمدت فستاناً عليه صورة للمسجد الأقصى.في سياقٍ متّصلٍ، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أن وزيرة الثقافة اعتمدت هذا الفستان بمناسبة مرور 50 عاماً على احتلال القدس، ولتؤكد بحسب الصحيفة أن القدس هي عاصمة اسرائيل.يُشار إلى أنّ هذا الفستان صمّمه الاسرائيلي أريك أفيعاد هيرمان.وقد اعتبر رواد الانترنت أنّ وزيرة الثقافة الاسرائيلية تتباهى بالقدس وهي ليست ملكاً لاسرائيل.الجدير ذكره، أنّ صفحة A Separate State of Mind على فيسبوك نشرت صورة للفستان بنسخة معدلة تم استبدال صورة القدس بالجدار العازل مع تعليق "الفستان بعد تعديلها بهذا الشكّل يُمثّل بلدها بشكلٍ أفضل"إليكم بعض التعليقات: