وزيرة الثقافة الاسرائيلية تثير الجدل في "كان" بسبب فستانها

أثارت إطلالة وزيرة الثقافة الاسرائيلية ميري ريغيف في مهرجان كان السينمائي جدلاً كبيراً في العالم العربي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب أنها اعتمدت فستاناً عليه صورة للمسجد الأقصى.
في سياقٍ متّصلٍ، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أن وزيرة الثقافة اعتمدت هذا الفستان بمناسبة مرور 50 عاماً على احتلال القدس، ولتؤكد بحسب الصحيفة أن القدس هي عاصمة اسرائيل.
يُشار إلى أنّ هذا الفستان صمّمه الاسرائيلي أريك أفيعاد هيرمان.
وقد اعتبر رواد الانترنت أنّ وزيرة الثقافة الاسرائيلية تتباهى بالقدس وهي ليست ملكاً لاسرائيل.
الجدير ذكره، أنّ صفحة A Separate State of Mind على فيسبوك نشرت صورة للفستان بنسخة معدلة تم استبدال صورة القدس بالجدار العازل مع تعليق "الفستان بعد تعديلها بهذا الشكّل يُمثّل بلدها بشكلٍ أفضل"
إليكم بعض التعليقات: