الشوكولاتة الداكنة الغنيّة بالمغنيسيوم تحمي من مخاطر ارتفاع ضغط الدمّ

الإعلان

خبر سارّ لجميع عشاق الشوكولاتة! إذ توصّل العلماء في دراسةٍ حديثةٍ إلى أنّ تناول الكاكاو الغني بالمغنيسيوم يحمي من مخاطر ضغط الدمّ.وفي التفاصيل، أشار العلماء في دراستهم إلى أنّ الأشخاص الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدم يعانون من نقص في المغنيسيوم الذي يساعد الجسم على تنظيم تدفق الدمّ إلى كلّ الأعضاء.وتشير النتائج إلى أنّ تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم يقلّل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.وقد قام الباحثون من جامعة هيرتفوردشاير بتحليل وضع 25 شخصاً تمّ تشخيص إصابتهم بضغط دم مرتفع و21 شخصاً لا يعانون من ذلك.وكشفت النتائج، التي نُشرت في المجلة العالمية لأمراض القلب والأوعية الدموية، أن أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم كمية أقل بكثير من المغنيسيوم من الأصحاء.الجدير ذكره، أنّ الكمية الموصى بتناولها يومياً من المغنيسيوم بحسب القيمين على الدراسة هي 300 ملليغرام للرجال و270 ملليغراماً للنساء (أي ما يُعادل تناول 200 غرام من الشوكولاتة الداكنة) في بريطانيا. أمّا في الولايات المتّحدة، فالكميّة هي 400 ملليغرام للرجال و310 ملليغراما للنساء.