بالصور: كيندال جينير باللانجري وشقيقتها كايلي بثوب سباحة شفاف

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تثير الشقيقتان كايلي وكيندال جينير الجدل في إطلالاتهما دوماً وباتتا تنافسان شقيقتهما الكبرى نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.ونشر موقع الديلي ميل البريطاني صوراً من جلسة تصوير خضعت لها عارضة الأزياء كيندال لصالح ماركة اللانجري La Perla.وقد ظهرت الشابة بتصاميم مثيرة للغاية ارتكزت غالبيتها على قماش الدانتيل الناعم.في سياق آخر، نشرت شقيقتها كايلي جينير صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام مرتدية ثوب سباحة مثير بالقماش الشفاف. واللافت أنّ هذه الصورة أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنّ كايلي بدت فيها مثيرة للغاية بالإضافة إلى تشبهها بشقيقتها كيم.إليكم الصور: