موضة وجمال
18 أيار 2017
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بالصور: كيندال جينير باللانجري وشقيقتها كايلي بثوب سباحة شفاف

إليكم صورهما المثيرة... Lebanon, news ,lbci ,أخبار كيندال جينير, ملابس داخلية,كايلي جينير,إليكم صورهما المثيرة...
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بالصور: كيندال جينير باللانجري وشقيقتها كايلي بثوب سباحة شفاف
تثير الشقيقتان كايلي وكيندال جينير الجدل في إطلالاتهما دوماً وباتتا تنافسان شقيقتهما الكبرى نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

ونشر موقع الديلي ميل البريطاني صوراً من جلسة تصوير خضعت لها عارضة الأزياء كيندال لصالح ماركة اللانجري La Perla.

وقد ظهرت الشابة بتصاميم مثيرة للغاية ارتكزت غالبيتها على قماش الدانتيل الناعم.
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في سياق آخر، نشرت شقيقتها كايلي جينير صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام مرتدية ثوب سباحة مثير بالقماش الشفاف. واللافت أنّ هذه الصورة أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنّ كايلي بدت فيها مثيرة للغاية بالإضافة إلى تشبهها بشقيقتها كيم.

إليكم الصور:
Sexy: Kendall Jenner stripped off for a sizzling new campaign for La Perla on Wednesday
 Revealing: The 21-year-old beauty looks stunning as she strips down for the campaign
Stunning: She's seen with sleek straight hair, and strong red lips, to up the glamour
Colourful: The daughter of Kris Kardashian and Caitlin Jenner's legs looked longer and more shapely than ever, as she showcased her physique in the photoshoot

Ky, oh Ky!: Kylie Jenner, 19, shared this swimsuit snap on Wednesday with the caption 'sweet'
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