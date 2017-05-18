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18 أيار 2017
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أردوغان: أبلغنا الولايات المتحدة بأن تركيا لن تشارك في عملية الرقة بسبب مشاركة قوات حماية الشعب الكردية

أردوغان: أبلغنا الولايات المتحدة بأن تركيا لن تشارك في عملية الرقة بسبب مشاركة قوات حماية الشعب الكردية Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتحدة,الولايات,أبلغنا,أردوغان,
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أردوغان: أبلغنا الولايات المتحدة بأن تركيا لن تشارك في عملية الرقة بسبب مشاركة قوات حماية الشعب الكردية
 
 
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