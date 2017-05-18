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18 أيار 2017
18/05/2017 10:45:29
أردوغان: أبلغنا الولايات المتحدة بأن تركيا لن تشارك في عملية الرقة بسبب مشاركة قوات حماية الشعب الكردية
أردوغان: أبلغنا الولايات المتحدة بأن تركيا لن تشارك في عملية الرقة بسبب مشاركة قوات حماية الشعب الكردية
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LBCI News Lebanon
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