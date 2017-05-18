ماذا دار بين ماكرون وبوتين خلال اتصال هاتفي؟

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اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، على مواصلة المناقشات بشأن الوضع في أوكرانيا وسوريا على الرغم من اختلاف وجهات النظر.وأضاف معاون ماكرون "على الرغم من تباين المواقف بشأن عدة مواضيع أشار الرئيسان إلى العلاقات القديمة والفريدة بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات دبلوماسية منذ 300 عام".وتابع "أكد بوتين مستشهدا بالجنرال ديغول على حقيقة أن فرنسا وروسيا تكونان قويتين عندما تتحدان" مضيفا أن بوتين هو من أجرى الاتصال وهنأ ماكرون على انتخابه وتشكيله الحكومة.وقال الكرملين في بيان في وقت سابق إن بوتين وماكرون بحثا زيادة التعاون المحتمل في حل الأزمة الأوكرانية.