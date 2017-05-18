سرقة منزل في برج البراجنة توقع به...وهذا ما اعترف به

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أعلنت قوى الامن الداخلي في بيان أنه "فجر تاريخ 13/5/2017 أقدم مجهول على سرقة أحد المنازل في محلة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، بواسطة الكسر والخلع.وبالتاريخ ذاته، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكنت فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه في المحلّة ذاتها، ويدعى:ع. أ. (مواليد عام 1994، لبناني)وبالتحقيق معه، اعترف بسرقة المنزل وبتعاطيه المخدرات، وعُثر بحوزته على كمية من الحبوب المخدرة وورقة نقديّة مزيّفة من فئة المئة ألف ليرة، وأوراق ثبوتية عائدة لأصحاب المنزل الذي تعرّض للسرقة.وبتفتيش أحد المباني قيد الإنشاء الذي استخدمه لتخبئة المسروقات، عُثر على حقائب يد نسائية وساعات يد وهواتف خلوية وأوراق ثبوتية عائدة لعددٍ من الأشخاص.أودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته."