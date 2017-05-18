اوقف في برج البراجنة وضبط معه 44 ظرفاً من النايلون...وهذا ما كانت تحتويه

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة، أنه بناءً على معلومات توافرت لدى فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي، حول قيام أحد الأشخاص من التابعية السورية بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية لبيروت، تمكنت دورية من الفصيلة المذكورة من توقيف المشتبه به في المحلة المذكورة على متن دراجة آلية من دون أوراق ثبوتية، ويدعى:ر. ع. (مواليد عام 1984)وضُبط بحوزته كمية من المخدرات، وهي عبارة عن 44 مظروفاً من النايلون تحتوي على مادتي حشيشة الكيف والسيلفيا، معدّة للترويج، إضافةً إلى ضبط سكين "خنجر".وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرم مخدرات.وأحيل الموقوف مع المضبوطات والدراجة الآليّة، إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.