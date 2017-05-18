للمرة الاولى...التحالف الدولي يقصف أهدافا للنظام وحلفائه

ماتيس: واشنطن لا توسع دورها في الحرب السورية

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إن الولايات المتحدة لا توسع دورها في الحرب الأهلية السورية لكنها ستدافع عن قواتها عند الضرورة.

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وجاء ذلك عقب ضربات جوية استهدفت قافلة لفصيل مسلح متحالف مع الحكومة السورية كانت تتقدم باتجاه قوات تدعمها الولايات المتحدة قرب الحدود الاردنية.واكد التحالف في بيان ان الضربة وقعت "داخل" منطقة اقيمت شمال غرب موقع التنف العسكري حيث تتولى قوات خاصة بريطانية واميركية تدريب قوات محلية تقاتل داعش وتقديم المشورة لها.ووصف مسؤول هذا الحادث الذي استمر ساعات عدة بأنه "تصعيد للقوة"، قائلا انه ليس مؤشرا الى تحول استراتيجي للتحالف الذي ما زال يركز على محاربة داعش.