بالفيديو - اخراج طلاب بالقوة من محاضرة يلقيها نواب... ماذا حصل في الـUSJ؟

لافتات كتب عليها "أقروا قانون الإنتخاب.. وكروا عالبيت" ، و"8 سنين كذب ومماطلة"

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LBCI News Lebanon





وقد حمل الطلاب المعترضون لافتات كتب عليها "أقروا قانون الإنتخاب.. وكروا عالبيت" ، و"8 سنين كذب ومماطلة" قبل إنتزاع الشعارات منهم واخراجهم بالقوة من الصالة.

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نشرت صفحة "طلعت ريحتكم" فيديو يظهر اعتراض طلاب خلال محاضرة يلقيها النواب نديم الجميل والان عون وجمال الجراح في جامعة القديس يوسف على تمديد النواب لانفسهم بطريقة غير دستورية.وقد حمل الطلاب المعترضون لافتات كتب عليها "أقروا قانون الإنتخاب.. وكروا عالبيت" ، و"8 سنين كذب ومماطلة" قبل إنتزاع الشعارات منهم واخراجهم بالقوة من الصالة.

في المقابل، اصدرت الهيئة الطلابية لكلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اليسوعية بيانا اوضحت فيه "تفاجئنا بوجود اشخاص من غير طلاب الجامعة ومن غير طالبي الحضور والمقصود من وجودهم تعكير الجو الايجابي وافتعال المشاكل، وذلك من خلال رفع يافطات وشتم النواب والوزراء الحاضرين مما استدعى طرد هؤلاء الاشخاص واستكمال المحاضرة."



ولفتت الهيئة الطلابية الى انهم حددوا وقتا مفتوحا للأسئلة، حيث عرض الجميع هواجسهم واعتراضاتهم، ومن ضمنهم بعض الافراد المستقلين، بما فيهم افراد من المجتمع المدني.