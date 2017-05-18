آخر الأخبار
18 أيار 2017
18/05/2017 12:31:45
ما هي المخالفات الثماني التي ارتكبها الجراح في منحه الامتياز؟ وهل يضع مجلس الوزاء يده على الملف؟ تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية
ما هي المخالفات الثماني التي ارتكبها الجراح في منحه الامتياز؟ وهل يضع مجلس الوزاء يده على الملف؟ تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار التي,الثماني,المخالفات,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً