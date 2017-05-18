أخبار دولية
18 أيار 2017
18/05/2017 20:23:05
صمت في طهران قبيل الانتخابات الرئاسية...والمنافسة تنحصر بين 2
اصبح الايرانيون على دراية بشعارات واهداف المرشحين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخابات,ايران,اصبح الايرانيون على دراية بشعارات واهداف المرشحين
LBCI News Lebanon
ساد الصمت في طهران بعد ايام اشتدت خلالها حدة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، واصبح الايرانيون على دراية بشعارات واهداف كل واحد منهم، والمهمة لن تكون سهلة بعد ان انحصرت المنافسة بين المعتدل حسن روحاني والمحافظ ابراهيم رئيسي...
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
ايران
انتخابات
إقرأ أيضاً