صمت في طهران قبيل الانتخابات الرئاسية...والمنافسة تنحصر بين 2

اصبح الايرانيون على دراية بشعارات واهداف المرشحين

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LBCI News Lebanon

ساد الصمت في طهران بعد ايام اشتدت خلالها حدة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، واصبح الايرانيون على دراية بشعارات واهداف كل واحد منهم، والمهمة لن تكون سهلة بعد ان انحصرت المنافسة بين المعتدل حسن روحاني والمحافظ ابراهيم رئيسي...