أخبار دولية
18 أيار 2017
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صمت في طهران قبيل الانتخابات الرئاسية...والمنافسة تنحصر بين 2

اصبح الايرانيون على دراية بشعارات واهداف المرشحين Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخابات,ايران,اصبح الايرانيون على دراية بشعارات واهداف المرشحين
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ساد الصمت في طهران بعد ايام اشتدت خلالها حدة الدعاية  الانتخابية لمرشحي الرئاسة، واصبح الايرانيون على دراية بشعارات واهداف كل واحد منهم، والمهمة لن تكون سهلة بعد ان انحصرت المنافسة بين المعتدل حسن روحاني والمحافظ ابراهيم رئيسي...
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