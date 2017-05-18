أخبار محلية
18 أيار 2017
18/05/2017 14:26:45
بعد تقرير الـ LBCI عن تلفزيون لبنان...الرياشي يوضح!
الرئيس عون لم يطرح اي اسم علي
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LBCI News Lebanon
علق وزير الاعلام ملحم الرياشي عبر "تويتر" على ما ورد في تقرير حول تعيينات تلفزيون لبنان خلال نشرة الـ LBCI قائلا: "ان ما ذكرته الـ LBCI عن طرح فخامة الرئيس اسما علي من خارج الآلية غير صحيح على الاطلاق، سؤالا وجوابا".
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