بعد تقرير الـ LBCI عن تلفزيون لبنان...الرياشي يوضح!

الرئيس عون لم يطرح اي اسم علي

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LBCI News Lebanon

علق وزير الاعلام ملحم الرياشي عبر "تويتر" على ما ورد في تقرير حول تعيينات تلفزيون لبنان خلال نشرة الـ LBCI قائلا: "ان ‏ما ذكرته الـ LBCI عن طرح فخامة الرئيس اسما علي من خارج الآلية غير صحيح على الاطلاق، سؤالا وجوابا".