أخبار محلية
18 أيار 2017
Back

كيدانيان يطلق Visit Lebanon...بالأرقام - هل يعود لبنان وجهة سياحية؟

موسم سياحي واعد هذا الصيف Lebanon, news ,lbci ,أخبار افيديس كيدانيان, لبنان,سياحة,موسم سياحي واعد هذا الصيف
episodes
كيدانيان يطلق Visit Lebanon...بالأرقام - هل يعود لبنان وجهة سياحية؟
أكد وزير السياحة افيديس كيدانيان أن لبنان سيشهد موسما سياحيا واعدا هذا الصيف، معلنا عن ارتفاع أعداد الوافدين الى بيروت سياحياً.
وأطلق كيدانيان عبر برنامج كلام الناس، مؤتمر Visit Lebanon الذي يهدف الى دعم السياحة في لبنان والتسويق لها بطرق جديدة وعصرية واعادة الوعي الدولي تجاه البلد.

الإعلان

وأوضح كيدانيان أن مؤتمر ​Visit Lebanon هو بديل عن صرف الاموال الطائلة على الحملات الاعلانية عبر الاعلام الاجنبي وهذه الطريقة لن تكلف الدولة اللبنانية.

وسيساهم هذا المؤتمر الذي ينظم في 24 ايار بخلق شراكة مع اكثر من 250 مؤسسة عالمية، وسيتمكن المشتركون من عقد اجتماعات بين الشركات الاجنبية واللبنانية.

واشار كيدانيان الى أننا "نحاول خلق تعاون سياحي بين لبنان والصين والهند وتسويق لبنان السياحي وليس السياسي."
 
إقرأ أيضاً