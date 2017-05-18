جيني ومحمد توفيا قبل مناقشة اطروحة الدكتوراه...فكيف تصرفت الجامعة اللبنانية؟

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بعد تفويض مجلس الجامعة (٢٨/١٩٢٦م.ج) وموافقة رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب، منح المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الطالبة المتوفاة جيني دكاش (اشراف محمد محسن)، والطالب المتوفى محمد عقل (اشراف العميد الدكتور محمد ابو علي) إفادتي إنهاء إطروحة دكتوراه في اختصاصي علوم الاعلام والاتصال واللغة العربية وآدابها بحضور أهالي الفقيدين وعدد من الاساتذة والطلاب وموظفي المعهد.وثمن العميدان والحضور قرار مجلس الجامعة ورئيسها واعتبروه حالة حضارية وانسانية راقية تسجل للجامعة الوطنية.