بوتين يقدم دعمه لنظيره الفنزويلي

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس دعمه لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يواجه موجة من الاحتجاجات الدامية المطالبة باستقالته، وفق ما أعلنت وزارة الخارجيّة الفنزويلية.
وشدّد بوتين في خلال اتصال هاتفي "على حق الشعب الفنزويلي في اختيار مصيره بلا تدخّل خارجي، في مواجهة القوى المتطرفة المدعومة من الخارج" وفقاً لبيان الخارجيّة الفنزويلية.
ويعتبر مادورو أنّ احتجاجات المعارضة جزء من حملة منظمة من جانب الولايات المتحدة لنشر الفوضى وتشجيع التدخّل الأجنبي في فنزويلا.
وقد اعتبر بوتين أنّ هذه الحملة "غير شرعيّة وغير مقبولة"، حسبما نقلت الخارجيّة الفنزويلية.
واشنطن تفرض عقوبات على ثمانية اعضاء في المحكمة العليا الفنزويلية
وفي سياق متصل، ادرجت الولايات المتحدة الخميس على لائحتها المالية السوداء ثمانية اعضاء في المحكمة العليا الفنزويلية، بينهم رئيس المحكمة، متهمين بتصعيد الازمة السياسية في البلاد من خلال اضعاف سلطة البرلمان.
وقال وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين ان هؤلاء القضاة "فاقموا الوضع من خلال تدخلّهم بشكل مستمرّ في السلطة التشريعية".
ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، فإنّ رئيس المحكمة العليا مايكل خوسيه مورينو بيريز والأعضاء السبعة الاخرين فيها مسؤولون عن قرارات قضائية عدة تشكّل "تعدّيا" على صلاحيات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وقد سمحوا للسلطة التنفيذية بأن تحكم من خلال مراسيم الطوارئ.