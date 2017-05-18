مقتل العشرات مع تجدد الاشتباكات بين فصائل في جنوب ليبيا

أعلن مسؤولون طبيون وعسكريون ان ما لا يقل عن 60 شخصا قتلوا في اشتباكات بين قوات ليبية متناحرة قرب قاعدة جوية في جنوب البلاد الخميس مما يبدد الآمال في تهدئة التوترات بالمنطقة.
وأوضح متحدث باسم الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد ان قوات موالية لهم صدت هجوما شنه فصيل منافس على قاعدة براك الشاطي.
وقال مصدر طبي في القاعدة إن 60 جثة نقلت إلى مستشفى هناك بينهم جنود من قوات الجيش الوطني الليبي ومدنيون.
فيما قال محمد الأفيرس المتحدث باسم اللواء 12 المتحالف مع الجيش الوطني الليبي ان ما يصل إلى 86 شخصا قتلوا بينهم قوات من اللواء ومدنيون.
وخلال الشهور القليلة الماضية أصبحت المنطقة المحيطة ببراك الشاطي بما في ذلك قاعدة أخرى تسمى تمنهنت ومدينة سبها الجنوبية نقطة توتر بين القوات الموالية للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وخصومها المتحالفين مع الحكومتين الحالية والسابقة في طرابلس.