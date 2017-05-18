اسرار الصحف 19-5-2017

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إستحقاق مؤجل ...تحدّث سفير أمام زوّاره عن الانتخابات النيابية اللبنانية ووصفها بالاستحقاق المؤجّل.ضبط النفس ...أبلغ حزب مناصريه ضبط النفس وتنظيم الأمور ومعالجة أي سوء فهم وعدم الانجرار الى مواجهات ولو الكترونية.توظيفات بالجملة...تشير معلومات وثيقة الى أن أحد وزراء الخدمات وظف في وزارته العشرات من أبناء منطقته الانتخابية بالتنسيق مع مرجعيّته السياسية.محاولةيحاول وزير سابق إعادة الامور الى نصابها بين مرجع حكومي وأحد رؤساء الأحزاب، لكن المحاولة رفضتها المراجع العليا.فسادقال سفير دولة أوروبية في بيروت في مجلس خاص إن الفساد في لبنان وصل الى مستويات بات يصعب معها إقناع الدول بمساعدته.خبرسئل مستشار أحد المراجع عما ستؤول اليه الأمور في لبنان في الفترة المقبلة، فأجاب: " ما حدا معه خبر شي".إنّ متابعين لملف قانون الانتخاب يؤكدون أن الجمود الحاصل في هذا الملف لا يعني وصوله إلى طريق مسدود لأن جميع الأطراف المعنيين مجمعون على أن لا خيار سوى الاتفاق على قانون.خفايااستغربت أوساط سياسية تلكّؤ المسؤولين اللبنانيين في إثارة الاعتداء "الإسرائيلي" الأخير على شبكة الهاتف اللبنانية أمام المراجع الدولية، وتحديداً أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وإعلامها رسمياً بهذا الأمر الخطير، لا سيما أنّ المدّعي العام للمحكمة بنى قراراته الاتهامية لمن يعتبرهم ضالعين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري على الاتصالات الهاتفية، وبالتالي على الحكومة التحرك بجدية في هذا المجال لدى المحكمة…!كواليسقالت مصادر متابعة للوضع العسكري السوري في الأردن إنّ الغارة الأميركية قرب معبر التنف لم تكن للأردن مشاركة فيها حرصاً عليه عدم استدراج ردّ سوري على الأردن، وأنّ الغارة لم تستهدف الرتل العسكري العائد لمجموعات حليفة لسورية، بل كانت تحذيرية لمنع الرتل من التقدّم إلى مواقع ينتشر فيها مسلحون تساندهم واشنطن بعد مراجعة روسيا لتأمين تراجع الرتل العسكري لحدود ما يسمّى بمناطق عدم الاحتكاك، لكن الأهمّ وفقاً للمصادر أنّ النقطة التي بلغها الرتل صارت حدود انتشار مكتسبة قرب التنف.