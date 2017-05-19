التحالف يقصف قافلة لمجموعة موالية للنظام السوري قرب الاردن

أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الاميركية أنّ طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت الخميس قافلة موالية للنظام يبدو انها كانت تنقل عناصر من الميليشيات الشيعية في سوريا بينما كانت متّجهة الى موقع عسكري للتحالف قرب الحدود الاردنية.
وأكّد التحالف في بيان أنّ الضربة وقعت "داخل" منطقة أقيمت شمال غرب موقع التنف العسكري حيث تتولى قوات خاصة بريطانية واميركية تدريب قوات محلية تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية وتقديم المشورة لها.
وأعلن مسؤول طالبا عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس أنّ "قافلة كانت على الطريق لم تستجب للتحذيرات من عدم الاقتراب من قوات التحالف في التنف". وأضاف "وفي النهاية وجهت ضربة الى طليعتها".
وأكّد مسؤول ثان في البنتاغون لفرانس برس أنّ القوة التي كانت في القافلة يبدو انها من الميليشيات الشيعية.
وأشار المسؤول إلى أنّ حجم القافلة كان "كبيراً"، إلا أنّ السيارات التي كانت في الطليعة فقط تم استهدافها.
ووصف المسؤول هذا الحادث الذي استمر ساعات عدّة بأنه "تصعيد للقوة"، قائلاً انه ليس مؤشراً الى تحول استراتيجي للتحالف الذي ما زال يركز على محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنّ 8 أشخاص "معظمهم غير سوريين" قُتلوا في هذه الضربة.
وشملت محاولات وقف القافلة اتصالاً مع الروس تلاه "استعراض للقوة" فوق الآليات، قبل توجيه طلقات تحذيرية.
الضربة الأميركية أصابت نقطة عسكرية
هذا، ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري قوله اليوم الجمعة إن ضربة جوية نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على فصيل موال لدمشق أمس أصابت "إحدى نقاطنا العسكرية".
دمشق تدين "الاعتداء السافر"
أعلنت دمشق ان القصف الجوي الذي نفذته الولايات المتحدة قرب الحدود الاردنية استهدف "إحدى النقاط العسكرية للجيش السوري" في شرق البلاد، واصفة إياه بـ"الاعتداء السافر"، وفق ما نقل الاعلام الرسمي عن مصدر عسكري الجمعة.
نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف قوله إن ضربة عسكرية أميركية ضد فصيل متحالف مع الحكومة السورية غير مقبولة وأصابت مدنيين.
وذكر غاتيلوف الذي أفادت الوكالات بأنه كان يتحدث في جنيف أن الضربة الأميركية انتهكت سيادة سوريا ولن تفيد المساعي لإيجاد حل سياسي للصراع هناك.
روسيا: أحدث ضربة جوية أميركية في سوريا