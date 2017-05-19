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19 أيار 2017
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التحكم المروري: تصادم بين مركبتين آخر جسر انطلياس باتجاه النقاش وحركة المرور كثيفة في المحلة

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التحكم المروري: تصادم بين مركبتين آخر جسر انطلياس باتجاه النقاش وحركة المرور كثيفة في المحلة
 
 
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