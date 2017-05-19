حال الطقس
19 أيار 2017
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الامطار عادت...وهكذا سيكون الطقس في اليومين المقبلين

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يتأثر لبنان حاليا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب مع تساقط امطار متفرقة ويتحول الطقس الى غير مستقر ليل الجمعة السبت مع اقتراب المنخفض اكثر من منطقتنا.

 

▪الجمعة : طقس متقلب مع امطار متفرقة خفيفة خصوصاً على الجبال مع انخفاض الحرارة لتتراوح ساحلا بين 19 و 26 درجة.

 

▪السبت : طقس غير مستقر مع تساقط امطار رعدية متفرقة تكون غزيرة احيانا في بعض المناطق مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين 19 و 22 درجة فيما تنشط الرياح سرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س ، احتمال تساقط ثلوج على ٢٧٠٠م.

 

الاحد : طقس متقلب مع امطار متفرقة وارتفاع الحرارة لتتراوح ساحلا بين 17 و 24 درجة.

 

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