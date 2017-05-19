الامطار عادت...وهكذا سيكون الطقس في اليومين المقبلين

يتأثر لبنان حاليا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب مع تساقط امطار متفرقة ويتحول الطقس الى غير مستقر ليل الجمعة السبت مع اقتراب المنخفض اكثر من منطقتنا.

▪الجمعة : طقس متقلب مع امطار متفرقة خفيفة خصوصاً على الجبال مع انخفاض الحرارة لتتراوح ساحلا بين 19 و 26 درجة.

▪السبت : طقس غير مستقر مع تساقط امطار رعدية متفرقة تكون غزيرة احيانا في بعض المناطق مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين 19 و 22 درجة فيما تنشط الرياح سرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س ، احتمال تساقط ثلوج على ٢٧٠٠م.

▪الاحد : طقس متقلب مع امطار متفرقة وارتفاع الحرارة لتتراوح ساحلا بين 17 و 24 درجة.