البشير لن يحضر القمة العربية الاسلامية الاميركية في الرياض

لماذا لن يحضر البشير الى الرياض؟

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LBCI News Lebanon

اعلن الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة انه لن يحضر القمة العربية الاسلامية الاميركية في الرياض الاحد.

وكان وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور قد اعلن الاربعاء ان البشير سيحضر القمة وانه تلقى دعوة للمشاركة عبر مبعوث خاص للملك سلمان بن عبد العزيز.

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لكن الولايات المتحدة أعلنت في اليوم نفسه رفضها قدومه.

وقالت السفارة الاميركية في بيان: "نحن نعارض الدعوات او تسهيلات السفر لاي شخص مطلوب بموجب مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بمن في ذلك الرئيس البشير".