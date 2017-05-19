المشنوق من عكار: الانتخابات ستحصل قبل رأس السنة

استقبال شعبي للمشنوق في الشمال

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LBCI News Lebanon

طمأن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن الانتخابات النيابية ​ستحصل قبل رأس السنة، مؤكدا أن عقولهم وآذانهم مفتوحة لكل الاحتمالات وكل الخيارات .

ولفت، في خلال لقاء فاعليات ومخاتير عكار في منطقة ببنين، الى ان الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري سيفتحان دورة استثنائية للمجلس النيابي قبل 19 حزيران.

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وقال المشنوق: "الاعتدال هو الأقوى وكل مشاريع الإلغاء التي واجهناها بالاعتدال هزمت...و4 سنوات من العزل لم تُسقط غصن الاعتدال من يد رئيس الحكومة سعد الحريري الذي هو عنوان الاعتدال اللبناني القادر والقوي".



وكان المشنوق قد استمع إلى اهالي الموقوفين الاسلاميين خلال زيارته الشمال اليوم.وقد جال على طرابلس والبداوي . وشدد على عدم التنازل عن العدالة في جريمة رفيق الحريري، مؤكدا رفض انخراط حزب الله في دعم ارهاب الاسد ورفض تشريع سرايا الفتنة في الداخل.