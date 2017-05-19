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19 أيار 2017
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لبنان يتعادل مع أوزبكستان ٤-٤ بعد عرض نموذجي ويضمن التأهل الى الدور الثاني من بطولة اسيا لكرة الصالات تحت ٢٠ سنة المقامة في تايلاند

لبنان يتعادل مع أوزبكستان ٤-٤ بعد عرض نموذجي ويضمن التأهل الى الدور الثاني من بطولة اسيا لكرة الصالات تحت ٢٠ سنة المقامة في تايلاند Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوزبكستان,يتعادل,لبنان,
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لبنان يتعادل مع أوزبكستان ٤-٤ بعد عرض نموذجي ويضمن التأهل الى الدور الثاني من بطولة اسيا لكرة الصالات تحت ٢٠ سنة المقامة في تايلاند
 
 
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