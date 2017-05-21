هذه الأسباب تمنع المرأة عن ممارسة الجنس!

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يشعر الرجل أحياناً بأن شريكة حياته تخلق بعض الأعذار لعدم ممارسة الجنس، وقد يتساءل عن الأسباب التي تدفعها الى ذلك.وقد وجدت دراسة استقصائية، أن 1 بين 5 نساء غير راضية عن حايتها الجنسية.من هنا، سنعرض عليكم بعض الأسباب التي تدفع المرأة الى عدم الشعور بالرضا وبالتالي عدم ممارسة الجنس.-الشعور بالتعب: قد يتسبب الشعور بالتعب لدى حوالي ربع النساء بمنعهن عن ممارسة الجنس.- النقص في الحميمية: يتجنب حوالي 10 في المئة من النساء ممارسة الجنس بسبب نقص العلاقة الحميمة، إذ إن التواصل العاطفي مع الشريك هو أمر بالغ الأهمية بالنسة للسيدات. وتظهر الأبحاث أن المرأة تشعر بصعوبة في الوصول الى النشوة الجنسية في حال لم تشعر بتأثير نفسي.-الشعور بالألم: ينبغي أن يشعر كل من يمارس الجنس بالرضا، إلا أن 11 في المئة من النساء قد يشعرن بالألم أثناء ممارسة الجنس، وبالتالي هذا ما يخفف من اهتمامهن بالجنس.الشعور بالقلق: قد تتجنب السيدات ممارسة الجنس بسبب القلق والتوتر اللذين قد يكونا ناتجين عن الشعور بالألم.