انحسار المنخفض الجوي حتى الثلاثاء...

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يبدأ المنخفض الجوي الذي يؤثر حاليا على لبنان بالانحسار بعد ظهر اليوم ويتحول الى مستقر تماما الاثنين بعد انكفاء المنخفض نحو الداخل قبل أن يتحول الطقس مجدداً الى متقلب يوم الثلاثاء.الأحد: طقس متقلب غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة خفيفة في القسم الاول من النهار فيما ترتفع الحرارة بشكل محدود وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٤ درجة.الاثنين : يستقر الطقس ويتحول الى مستقر ربيعي اعتيادي مشمس الى غائم جزئيا فيما يطرأ ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٦ درجة.الثلاثاء: يتحول الطقس الى متقلب غائم جزئيا مع احتمال تساقط امطار متفرقة تترافق مع رياح معتدلة فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبيا.الاربعاء: طقس مستقر ربيعي اعتيادي قليل السحب مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات وتبقى الحرارة مستقرة وحول معدلاها الموسمية.