بالصور والفيديو - هذه الطفلة فازت بلقب Arabs Got Talent

حازت الطفلة الأردنيّة إيمان بيشة على لقب برنامج مواهب العرب Arabs Got Talent في موسمه الخامس.

واستطاعت إيمان منذ مشاركتها الأولى أن تجذب أنظار كل المشاهدين إليها وأن تخطف قلبوب أعضاء لجنة التحكيم وتأثر فيهم وذلك لأنها تتمتّع بصوت أوبرالي كبير نسبة لعمرها الصغير.

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وكانت قد حصلت على الباز الذهبي من النجم المصري أحمد حلمي، فانتقلت إلى نصف النهائيات بشكل تلقائي وفازت في الحلقة الأخيرة بعدما حصلت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.

ويذكر أن 10 مواهب استطاعت أن تشق طريقها إلى الختام، حيث كان حلم كل واحد منهم الانضمام إلى أبطال المواسم السابقة، كي يكتب اسمه في تاريخ المنافسات كبطل للنسخة الخامسة.