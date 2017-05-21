صفي الدين: الإدارة الأميركية "المعاقة" لن تتمكن من المقاومة

هاشم صفي الدين يقول ان أميركا باتت أضعف بكثير مما كانت عليه

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LBCI News Lebanon

شدد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" هاشم صفي الدين على أن "أميركا التي تأتي بكل هذا الحقد والحصار وتستهدف فيه منطقتنا وبلداننا وأوطاننا ومجتمعاتنا، دليل على أنها باتت أضعف بكثير مما كانت عليه في السنوات والعقود الماضية، والدليل على ذلك هو التشكيك في استمرار ترأس ترامب للولايات المتحدة الأميركية ومهاجمته يوميا من معظم وسائل الإعلام الاميركية وإمبراطوريات الإعلام في العالم".

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وأكد صفي الدين خلال رعايته احتفال وضع الحجر الأساس لمجمع خاتم الأوصياء الثقافي بين بلدتي العباسية وطورا الجنوبيتين"إن هذه الإدارة الأميركية المعاقة والمجنونة بقيادة ترامب، لن تتمكن من المقاومة، ولن يحصلوا على شيء، وما سيحصلون عليه هو مزيد من الصراخ الإعلامي، وسينتهي كل ما فعلوه".