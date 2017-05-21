التحول المناخي يهدد "سوسنة صوفر"...

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اكتشف عالم نبات في القرن التاسع عشر في منطقة صوفر زهرة سوسنة صوفر المعروفة في الموسوعات النباتية العالمية باسم Iris sofarana، حيث العوامل الطبيعية ملائمة لنموها أي قرب الصخور وفي تربة صوفر ومناخها.وما يميزها، لونها المتدرج من الأبيض إلى البنفسجي مع بقع صفراء هذا اضافة الى رائحتها الجميلة.الا أن هذه الزهرة اللبنانية الهوية مهددة بخطر الانقراض نظرا للتحول المناخي وعدم رعايتها.فكان اطلاق للبرنامج التطبيقي لحماية الزهرة، من قبل منظمة "اليد الخضراء" بالتعاون مع الجيش اللبناني وبلدية صوفر في اليوم العالمي للكائنات المهددة بالانقراض.