"قصر حنينة"...مهدد

يعتبر قصر حنينة نموذجا معبرا عن الوضع الخطير الذي يواجه معظم التراث المعماري في جميع أحياء بيروت.
وقصر حنينة في زقاق البلاط واحد من المعالم التي ادرجها صندوق رعاية المباني الأثرية العالمية على قائمة التراث المهدد في العام 2016 الى جانب الدالية التي تصارع للبقاء بلا باطون.
تحرك دفع منظمات المجتمع المدني اللبنانية لإطلاق حملة لحماية قصر حنينة التاريخي والاثري والتعريف عليه.
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