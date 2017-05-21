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21 أيار 2017
21/05/2017 07:07:29
ترامب أمام القمة الإسلامية الأميركية: مكافحة الارهاب ليست حربا بين الديانات وهدف واشنطن تأسيس تحالف من دول تتشارك في هدف القضاء على التطرف
ترامب أمام القمة الإسلامية الأميركية: مكافحة الارهاب ليست حربا بين الديانات وهدف واشنطن تأسيس تحالف من دول تتشارك في هدف القضاء على التطرف
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LBCI News Lebanon
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