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21 أيار 2017
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ترامب أمام القمة الإسلامية الأميركية: مكافحة الارهاب ليست حربا بين الديانات وهدف واشنطن تأسيس تحالف من دول تتشارك في هدف القضاء على التطرف

ترامب أمام القمة الإسلامية الأميركية: مكافحة الارهاب ليست حربا بين الديانات وهدف واشنطن تأسيس تحالف من دول تتشارك في هدف القضاء على التطرف Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأميركية,الإسلامية,القمة,أمام,ترامب,
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ترامب أمام القمة الإسلامية الأميركية: مكافحة الارهاب ليست حربا بين الديانات وهدف واشنطن تأسيس تحالف من دول تتشارك في هدف القضاء على التطرف
 
 
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