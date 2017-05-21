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21 أيار 2017
21/05/2017 07:11:42
ترامب: لا يمكن لدول الشرق الأوسط أن تنتظر القوة الأميركية لسحق الإرهاب نيابة عنها وشراكات واشنطن ستعزز الأمن من خلال الاستقرار وليس من خلال الزعزعة الجذرية
ترامب: لا يمكن لدول الشرق الأوسط أن تنتظر القوة الأميركية لسحق الإرهاب نيابة عنها وشراكات واشنطن ستعزز الأمن من خلال الاستقرار وليس من خلال الزعزعة الجذرية
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LBCI News Lebanon
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