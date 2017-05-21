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21 أيار 2017
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ترامب: لا يمكن لدول الشرق الأوسط أن تنتظر القوة الأميركية لسحق الإرهاب نيابة عنها وشراكات واشنطن ستعزز الأمن من خلال الاستقرار وليس من خلال الزعزعة الجذرية

ترامب: لا يمكن لدول الشرق الأوسط أن تنتظر القوة الأميركية لسحق الإرهاب نيابة عنها وشراكات واشنطن ستعزز الأمن من خلال الاستقرار وليس من خلال الزعزعة الجذرية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشرق,لدول,يمكن,ترامب,
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ترامب: لا يمكن لدول الشرق الأوسط أن تنتظر القوة الأميركية لسحق الإرهاب نيابة عنها وشراكات واشنطن ستعزز الأمن من خلال الاستقرار وليس من خلال الزعزعة الجذرية
 
 
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