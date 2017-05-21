أمن وقضاء
21 أيار 2017
21/05/2017 07:21:46
هل تقترب العقوبات الأميركية من المصارف؟
الوفد اللبناني يواصل زيارته الى الولايات المتحدة
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LBCI News Lebanon
في الوقت الذي يواصل فيه الوفد البرلماني اللبناني زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية بانتظار المواعيد التي أرجئت إلى يوم الإثنين، كشفت مصادر أن عقوبات أميركية جديدة ستشمل ثلاثة مصارف لبنانية.
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