أمن وقضاء
21 أيار 2017
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هل تقترب العقوبات الأميركية من المصارف؟

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هل تقترب العقوبات الأميركية من المصارف؟
في الوقت الذي يواصل فيه الوفد البرلماني اللبناني زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية بانتظار المواعيد التي أرجئت إلى يوم الإثنين، كشفت مصادر أن عقوبات أميركية جديدة ستشمل ثلاثة مصارف لبنانية.
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