هل تقترب العقوبات الأميركية من المصارف؟

الوفد اللبناني يواصل زيارته الى الولايات المتحدة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مصارف, عقوبات, لبنان,واشنطن,الوفد اللبناني يواصل زيارته الى الولايات المتحدة

LBCI News Lebanon

في الوقت الذي يواصل فيه الوفد البرلماني اللبناني زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية بانتظار المواعيد التي أرجئت إلى يوم الإثنين، كشفت مصادر أن عقوبات أميركية جديدة ستشمل ثلاثة مصارف لبنانية.