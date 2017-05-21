ماذا حصل على شاطىء جبيل؟

نشاط على طول الشاطىء...

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LBCI News Lebanon

نظمت بلدية جبيل - بيبلوس وجمعية إنسان للبيئة والتنمية HEAD بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، نشاطا بيئيا على طول الشاطىء البحري في مدينة جبيل لتنظيفه من النفايات، بحضور رئيس بلدية جبيل زياد الحواط، وفعاليات أهلية وممثلين عن الجمعيات البيئية والكشفية.



وأكد الحواط أن السياسة يجب أن تكون دوما في خدمة البيئة وليس العكس، مشددا على ان البيئة لها دور في خلق مجتمع سليم خال من الشوائب، ومجموعة شبابية نزيهة مؤمنة بوطنها وموارده.

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