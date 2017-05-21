أخبار محلية
21 أيار 2017
21/05/2017 08:38:41
من فاز في الانتخابات الفرعية لنقابة أطباء بيروت؟
نتائج الانتخابات الفرعية لنقابة أطباء بيروت...
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LBCI News Lebanon
فاز في الانتخابات الفرعية لنقابة الاطباء في بيروت كل من مروان نسيب الزغبي 897 صوتا ومؤنس حسين كلاكش 714 صوتا ورفيق علي سلوم 638 صوتا ومريم العبدالله رجب 616 صوتا، وأدلى 1761 طبيبا بأصواتهم، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
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