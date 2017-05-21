أخبار محلية
21 أيار 2017
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من فاز في الانتخابات الفرعية لنقابة أطباء بيروت؟

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من فاز في الانتخابات الفرعية لنقابة أطباء بيروت؟
فاز في الانتخابات الفرعية لنقابة الاطباء في بيروت كل من مروان نسيب الزغبي 897 صوتا ومؤنس حسين كلاكش 714 صوتا ورفيق علي سلوم 638 صوتا ومريم العبدالله رجب 616 صوتا، وأدلى 1761 طبيبا بأصواتهم، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
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